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В РФ умер актер "Приморского бульвара" Кузнецов

15:25, 06 июня 2019
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Кузнецов умер в 59 лет / Фото: Facebook

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"Сегодня в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил, Ирина и все, кто тебя любит", - написал актер. 

Кузнецову было 59 лет. Актер с 2014 года боролся с онкологическим заболеванием и перенес несколько операций.

Александр Кузнецов известен по ролям в фильмах "Приморский бульвар" и "Джек Восьмеркин – американец".

В 1990-х годах Кузнецов эмигрировал в США. 

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Теги: #смерть#актер