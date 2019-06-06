В РФ умер актер "Приморского бульвара" Кузнецов
15:25, 06 июня 2019Звезды
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Российский актер Александр Кузнецов скончался после продолжительной болезни.
Кузнецов умер в 59 лет / Фото: Facebook
Умер российский актер Александр Кузнецов. Об этом в Facebook сообщил его коллега Эммануил Виторган.
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"Сегодня в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил, Ирина и все, кто тебя любит", - написал актер.
Кузнецову было 59 лет. Актер с 2014 года боролся с онкологическим заболеванием и перенес несколько операций.
Александр Кузнецов известен по ролям в фильмах "Приморский бульвар" и "Джек Восьмеркин – американец".
В 1990-х годах Кузнецов эмигрировал в США.
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