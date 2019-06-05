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В семье Софии Ротару случилось ЧП: пострадала ее племянница (фото)

16:05, 05 июня 2019
Звезды
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Родственница знаменитой исполнительницы рассказала о травме / Фото из открытых источников

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей, во время путешествия в Барселону сломала обе руки.

Об этом молодая артистка рассказала на своей странице в Instagram. "Во время путешествия в Барселону, со мной произошло очень досадное происшествие. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорейшее выздоровление и снятия гипса. Спасибо всем за поддержку", - написала София.

Как сообщал УНИАН, ранее София Ротару развеяла слухи о страшной болезни.

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Теги: #София Ротару