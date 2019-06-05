В семье Софии Ротару случилось ЧП: пострадала ее племянница (фото)
16:05, 05 июня 2019Звезды
575 0
Племянница Ротару сломала обе руки в Барселоне.
Родственница знаменитой исполнительницы рассказала о травме / Фото из открытых источников
Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей, во время путешествия в Барселону сломала обе руки.
Об этом молодая артистка рассказала на своей странице в Instagram. "Во время путешествия в Барселону, со мной произошло очень досадное происшествие. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорейшее выздоровление и снятия гипса. Спасибо всем за поддержку", - написала София.
Как сообщал УНИАН, ранее София Ротару развеяла слухи о страшной болезни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter