В семье Софии Ротару случилось ЧП: пострадала ее племянница (фото)

Племянница Ротару сломала обе руки в Барселоне.

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей, во время путешествия в Барселону сломала обе руки.

Об этом молодая артистка рассказала на своей странице в Instagram. "Во время путешествия в Барселону, со мной произошло очень досадное происшествие. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорейшее выздоровление и снятия гипса. Спасибо всем за поддержку", - написала София.

Как сообщал УНИАН, ранее София Ротару развеяла слухи о страшной болезни.