София Ротару новым фото развеяла слухи о страшной болезни

На новом снимке исполнительница замечательно виглядит.

Народная артистка СССР, певица София Ротару на фоне слухов о смертельной болезни удивляет своих фанов восхитительным видом.

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На днях артистка побывала в Лондоне, где отпраздновала день рождения своей внучки Софии, которая и опубликовала соответствующую фотографию в Instagram.

В кадре Актриса предстала в платье кремового цвета и темно-оранжевом тренче, ее образ дополнили темные солнцезащитные очки.

Ранее российские СМИ сообщили, что София Ротару имеет серьезные проблемы со здоровьем. Артистка якобы проходила курс химиотерапии от туберкулеза.