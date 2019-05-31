София Ротару новым фото развеяла слухи о страшной болезни
13:50, 31 мая 2019Звезды
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На новом снимке исполнительница замечательно виглядит.
Ротару приписывают страшную болезнь / фото УНИАН
Народная артистка СССР, певица София Ротару на фоне слухов о смертельной болезни удивляет своих фанов восхитительным видом.
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На днях артистка побывала в Лондоне, где отпраздновала день рождения своей внучки Софии, которая и опубликовала соответствующую фотографию в Instagram.
В кадре Актриса предстала в платье кремового цвета и темно-оранжевом тренче, ее образ дополнили темные солнцезащитные очки.
фото instagram.com/iamsofiaeve
Ранее российские СМИ сообщили, что София Ротару имеет серьезные проблемы со здоровьем. Артистка якобы проходила курс химиотерапии от туберкулеза.
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