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София Ротару новым фото развеяла слухи о страшной болезни

13:50, 31 мая 2019
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Ротару приписывают страшную болезнь / фото УНИАН

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На днях артистка побывала в Лондоне, где отпраздновала день рождения своей внучки Софии, которая и опубликовала соответствующую фотографию в Instagram.

В кадре Актриса предстала в платье кремового цвета и темно-оранжевом тренче, ее образ дополнили темные солнцезащитные очки.

фото instagram.com/iamsofiaeve

Ранее российские СМИ сообщили, что София Ротару имеет серьезные проблемы со здоровьем. Артистка якобы проходила курс химиотерапии от туберкулеза.

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Теги: #фото#София Ротару