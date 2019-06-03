"Чужой": Лобода ужаснула сеть "беременным" фото в лифчике
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и гастролирует в РФ, вызвала споры в сети своим новым фото.
В своем Instagram певица опубликовала архивное фото с того времени, когда она была беременна своей младшей дочерью Тильдой.
"Неумолимо быстро проходит время, и наша Тиля уже бегает", - подписала снимок Лобода.
Многих пользователей такое фото смутило, они обратили внимание на худощавые руки певицы.
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"Что с руками?", "Какой ужас", "А для чего вообще выставлять такое фото?", "Руки будто наложены", "Чужой", "Руки такие страшные", "Чьи руки?", "Выглядит как личинка", "Ужас! Такое на весь мир выкладывать.Стыд и срам", - пишут в комментариях.
Однако фанаты певицы встали на её защиту.
"Да что вы осуждаете руки или что-то другое, главное душа очень чистая и добрая", "Все хорошо с фото, беременная естественная женщина. Странно кто смотрит на руки, на мозги свои посмотрите лучше", "Люди, будьте добрее! Неужели это зависть говорит или просто зло!", - пишут подписчики.
Некоторые подумали, что Лобода и вовсе беременна в третий раз.
Как сообщал УНИАН, недавно Лобода показала свою однолетнюю дочь.