"Пышечка": Лобода показала свою однолетнюю дочь (фото)

Сегодня малышка отмечает свой первый день рождения.

Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода показала свою младшую дочь Тильду, которой сегодня исполнился годик.

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Трогательное фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Нашей любови 1 год. Тильда", - подписала снимок Лобода.

Подписчики певицы стали активно поздравлять малышку с днем рождения.

"Так быстро время прошло", "Сладость. Поздравляем вкусную девочку", "Пышечка", "Уже?! Такая большая. Счастья ей и здоровья!", "Милота, две кошечки", "Здоровья малышке и маме", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Лобода показала фигуру в купальнике с кожаным бюстгальтером.

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