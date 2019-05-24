Лобода показала свою дочь Тильду / фото instagram.com/lobodaofficial
"Пышечка": Лобода показала свою однолетнюю дочь (фото)
15:35, 24 мая 2019Звезды
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Сегодня малышка отмечает свой первый день рождения.
Лобода показала свою дочь Тильду / фото instagram.com/lobodaofficial
Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода показала свою младшую дочь Тильду, которой сегодня исполнился годик.
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Трогательное фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.
"Нашей любови 1 год. Тильда", - подписала снимок Лобода.
Подписчики певицы стали активно поздравлять малышку с днем рождения.
"Так быстро время прошло", "Сладость. Поздравляем вкусную девочку", "Пышечка", "Уже?! Такая большая. Счастья ей и здоровья!", "Милота, две кошечки", "Здоровья малышке и маме", - пишут в комментариях.
фото instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал УНИАН, Лобода показала фигуру в купальнике с кожаным бюстгальтером.
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