Певица откровенно ответила на интересующий многих ее фанов вопрос.

Украинская певица Злата Огневич пообщалась с фанами в Stories и рассказала, хотела бы она во второй раз стать главной героиней романтического реалити "Холостячка". Как известно, она участвовала в шоу и выбрала мужчину, который ей нравится. Впрочем, их роман быстро закончился.

Певица отметила, что сейчас не может открывать всех тайн. Однако Огневич добавила, что она бы не согласилась на еще одно участие в реалити.

"Не могу открывать всех тайн, но если бы это и было возможно: я бы второй раз не пошла. Такие ощущения и опыт случаются только раз в жизни! Это должно быть только один раз", - написала Огневич.

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Удалось ли певице найти свою любовь уже после шоу "Холостячка" - неизвестно. Огневич больше не хочет выносить на всеобщее обозрение свою личную жизнь.

"Холостячка" со Златой Огневич - чем все закончилось

Напомним, Огневич была главной героиней второго сезона "Холостячки". В финале певица выбрала Андрея Задворного. Он покорил ее сердце, после шоу пара встречалась почти два месяца.

Впрочем, на пост-шоу "Холостячки" Задворный признался, что он разорвал отношения с певицей. После этого бизнесмен получил немало критики. Однако он реагировал на все довольно агрессивно.

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