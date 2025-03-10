Артист убежден, что должен был попасть в финал конкурса.

Украинский певец Александр Тесленко, он же Teslenko, который отказался от участия в Нацотборе на "Евровидение-2025", выдал новое заявление о конкурсе в Украине. Артист заявил, что его якобы "слили" с шоу.

Как известно, исполнитель не смог пройти в шортлист конкурса, из-за чего участвовал в голосовании среди украинцев, которые решали, кто станет 10 финалистом Нацотбора. Не дождавшись результатов, Александр сошел с дистанции. После этого он объявил, что участвует в отборе в Сан-Марино. Тесленко прошел в финал шоу за рубежом, но занял там третье место, что не позволило ему представить Сан-Марино на Евровидении.

После поражения в иностранном шоу артист вышел на связь в своем Instagram и заявил, что его якобы "слили" с украинского Нацотбора. По его мнению, отбор был нечестным. Он убежден, что должен был попасть хотя бы в десятку финалистов.

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"Меня в тупую слили с украинского Нацотбора во второй раз. Прошу прощения, но я объективно как минимум в топ-10 в этом году, считаю, должен был попасть", - написал певец.

Также он прокомментировал свое поражение в Сан-Марино. Александр считает, что участие в таком конкурсе за рубежом - это значительно сложнее, чем в Украине. Он заметил, что на шоу лучше относились к артистам из Италии, а также добавил, что конкуренция была больше. По его словам, в отборе победил исполнитель, у которого уже было большое количество поклонников, которые поддерживали его на конкурсе.

"Участвовать за рубежом сложнее с точки зрения волнений. По-честному, отношение к итальянским певцам и певицам немного отличается. Конкуренция больше. Победил человек, у которого 18 миллионов слушателей в месяц, который входит в топ-500 самых популярных артистов мира. Несколько артистов-миллионников. Реальных, а не как у нас накрутят", - добавил Тесленко.

К слову, Украину на "Евровидении-2025" представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Гранд-финал конкурса состоится 17 мая в городе Базель, Швейцария.

Напомним, ранее Teslenko на отборе на Евровидение-2025 в Сан-Марино вспомнил об Украине. Артист решил напомнить иностранцам, откуда он родом и за сцены сказал: "Слава Украине!".

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