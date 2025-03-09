Украинец принял участие в финале иностранного конкурса, но не смог стать победителем шоу.

Украинский певец TESLENKO, он же Александр Тесленко, который отказался от участия в украинском Нацотборе на "Евровидение-2025", стал финалистом отбора в Сан-Марино. Во время конкурса за рубежом артист вспомнил об Украине и призвал не забывать о войне в нашем государстве, сообщил украинский блогер Роман Бутурлакин в своем Telegram-канале.

В феврале этого года стало известно, что исполнитель прошел в финал отбора за рубежом и может представить Сан-Марино на Евровидении. Правда, одержать победу ему не удалось. Он занял третье место на шоу. Сан-Марино на международной арене представит певец Габри Понте с треком "Tutta l'Italia".

Однако Тесленко, несмотря на проигрыш, решил не терять возможности и напомнить миру о войне со сцены европейского шоу. В субботу, 8 марта, во время финала конкурса он выступил с песней "Storm", в которой пел о любви.

Исполнитель во время объявления результатов конкурса подходил к ведущим, которые сообщили, что он оказался на третьем месте, и решил напомнить миру, что он приехал из Украины. TESLENKO на английском и украинском языках сказал: "Glory for Ukraine! Слава Украине!". Кроме того, он призвал не забывать о войне. Сам артист пока не комментировал свое поражение на отборе в Сан-Марино.

Как известно, Александр не смог пройти в шортлист украинского Нацотбора, из-за чего участвовал в голосовании среди украинцев, которые решали, кто станет 10 финалистом. Не дождавшись результатов, певец решил покинуть конкурс.

Его решению предшествовал скандал с другим участником конкурса ENLEO. Он признался, что слушал российские песни во время войны, из-за чего нарвался на хейт в сети. Тогда TESLENKO заявил, что снимет свою кандидатуру с Нацотбора, если в нем будет участвовать ENLEO.

К слову Украину на "Евровидении-2025" представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Конкурс состоится в мае в городе Базель, Швейцария.

Напомним, ранее представительница Польши на "Евровидении-2025" высказалась о песне группы Ziferblat. Певица Юстина Стечковская исполнила отрывок из конкурсной композиции коллектива и распространила видео в сети.

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