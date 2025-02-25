Стало известно, с какой песней артист будет соревноваться за право выступить на международной арене.

Украинский певец TESLENKO, он же Александр Тесленко, который ранее отказался от участия в украинском Нацотборе на "Евровидение-2025", прошел в финал отбора в Сан-Марино. Артист вышел на связь и прокомментировал свое участие в конкурсе за рубежом.

О том, что украинец может выступить на международном шоу как представитель другой страны стало известно из Instagram-страницы отбора в Сан-Марино. Организаторы сообщили, что исполнитель прошел в финал и будет бороться за победу с другими 18 участниками. Имя триумфатора станет известно 8 марта, 2025 года.

Интересно, что Александр не единственный иностранец, который может представить эту страну на Евровидении. За первое место также соревнуются представители Италии, Албании, Бельгии, Словении. TESLENKO выступит в финале с песней "STORM".

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"Украинское музыкальное откровение, TESLENKO завоевал миллионы слушателей за очень короткое время, превысив 100 миллионов прослушиваний и 1 миллиард просмотров на TikTok. Он привез в Сан-Марино песню STORM - потрясающую смесь баллады и электроники, спродюсированную музыкантом, связанным с Леди Гагой, Кэти Перри, Imagine Dragons и Tiësto. Со своим голосом и этническими звуками он готов заявить о себе!" - написали организаторы отбора в Сан-Марино.

Звезда уже прокомментировал новость, что он стал финалистом отбора в Сан-Марино в своем Instagram. Он написал: "Победил в своем полуфинале. Теперь в финале буду бороться за право представлять Сан-Марино на Евровидении. Жду вашей поддержки".

Как известно, ранее исполнитель принимал участие в украинском Нацотборе. Ему не удалось пройти в финал, поэтому артист должен был бороться за место в топ-10 с помощью голосования украинцев. Однако он решил сойти с дистанции.

Его решению предшествовал скандал с другим участником - певцом ENLEO. Его, как известно, раскритиковали за прослушивание российских песен во время войны. Тогда TESLENKO заявил, что снимет свою кандидатуру с Нацотбора, если в нем будет участвовать его коллега. В итоге ни один из артистов не попал в финал. Украину на "Евровидении-2025" представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее TESLENKO после отказа от участия в Нацотборе прокомментировал свое решение. Он заявил, что снял свою кандидатуру, мол, чтобы не пиариться "на чувствительной теме".

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