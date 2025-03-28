В команде Tommy Cash ответили, приезжал ли он в оккупированный Крым в 2021 году.

Команда известного эстонского артиста Tommy Cash, он же Томас Таммеметс, которого разоблачили в сотрудничестве с россиянами, прокомментировала информацию в сети о связях певца с Россией. Представители исполнителя, который выступит от Эстонии на "Евровидении-2025", ответили, приезжал ли он в аннексированный Крым.

Как известно, в сети уже длительное время распространяется информация, что эстонец неоднократно работал с россиянами и восхищается страной-агрессором. Известно, что знаменитость выступал в России в 2018-м, у него есть российские корни, а само Евровидение 10 лет назад он называл "г*вном". Правда, сейчас, похоже, его мнение кардинально изменилось, и он все же появится на конкурсе.

Кроме вышеупомянутого, Tommy Cash также снимался в сериале American Russians с россиянином Ильичом и выпустил песню с российской группой Little Big. А недавно он представил скандальный трек "United By Music", в котором спел о войне в Украине и России. Вместе с представителем Нидерландов на "Евровидении-2024" Йостом Кляйном они заявили о желании спеть в Москве.

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Как пишет издание Kroonika, несмотря на это все, команда звезды отрицает любые его связи с Россией. Артист никак не высказывается о войне и не демонстрировал свою позицию относительно событий в Украине. Однако его представители указывают, что Томас якобы больше не интересуется Россией. Более того, они заявили, что СМИ, которые распространяют информацию о его связях с РФ, мол, врут и дискредитируют певца.

В дополнение, менеджеры исполнителя утверждают, что Таммеметс не приезжал в аннексированный россиянами Крым в 2021 году. Эта информация, по их словам, является клеветой и у нее нет никаких оснований. Она, как добавили в команде звезды, портит его репутацию.

"Очевидно, что Томми ничего подобного не делал. Со всем, что сейчас происходит в мире, Россия больше не интересует Томми", - заявили представители Tommy Cash.

В то же время режиссером его клипа на конкурсный трек "Espresso Macchiato" стала россиянка Алина Пязок. Она родом из Челябинска. Ранее девушка работала с российской группой Little Big, которым снимала клипы, а также с рэпером Гуфом. Над созданием видео для эстонца работала украинско-российская команда. В списке был Дмитрий Недря - украинский оператор-постановщик, который снимал фильмы "Секс и ничего личного" и "Я, Победа и Берлин".

К слову, Евровидение в этом году состоится в городе Базель, Швейцария. Гранд-финал запланирован на 17 мая. Украину на конкурсе представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее продюсер из Украины прокомментировал съемки клипа с россиянами для Tommy Cash. Дмитрий Недря отметил, что получил много хейта и даже угрозы из-за ситуации с клипом. Украинец утверждает, что режиссер из России, мол, живет в США и выступает против войны.

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