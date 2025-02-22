На ролике 10-летней давности Tommy Cash негативно высказывается о конкурсе и заявляет, что никогда не будет в нем участвовать.

Скандалы вокруг песенного конкурса "Евровидение-2025" не утихают. В последнее время внимание еврофанов приковано к представителю Эстонии на шоу Tommy Cash, которого требуют дисквалифицировать итальянцы. В сети завирусился старый ролик с его участием, в котором он негативно высказывается о конкурсе и даже обзывает его нецензурной лексикой.

На Instagram-странице Euromelody распространили ролик 10-летней давности с Tommy Cash. На нем певец не стесняясь критикует Евровидение и называет его г*вн*м. Более того, на видео артист разговаривает на русском, причем достаточно уверенно. На ролике он говорит, что ему предлагали быть представителем Эстонии на шоу и раньше, но он отказывался.

"Мне предлагали, но это такая жесть Евровидение. Мои родители смотрят каждый год, но это такое г*вно. Это ужас", - говорит исполнитель.

Однако сейчас, похоже, его позиция изменилась, и он будет представлять Эстонию на международной арене с песней "Espresso Macchiato". В ней он поет на английском и итальянском о жизни, полной наслаждения.

Стоит указать, что артист родом из Таллина, Эстония. Он родился в районе, где живет много русскоязычных, а его бабушка - русская. Tommy Cash активно гастролировал по России и даже выпустил песню с российской группой Little Big. В 2018 году он выступал в России и снимался в сериале AMERICAN RUSSIANS с россиянином Ильичем, он же Илья Прускин.

В 2021 году исполнитель приезжал в аннексированный Крым. До сегодняшнего дня он не высказал четкой позиции относительно войны. Он и дальше продолжает сотрудничать с россиянами, в частности, постановщицей его номера стала Алина Пязок из РФ.

В дополнение, Tommy Cash выпустил трек "United By Music" с представителем Нидерландов на "Евровидении-2024" Йостом Кляйном, в котором они выдали неоднозначные заявления о войне и желании вернуться в Москву. В нем также прозвучали скандальные заявления о Евровидении, в которых они посылают конкурс "к черту".

Напомним, ранее стали известны имена ведущих "Евровидения-2025" в Швейцарии. Организаторы шоу остановились на трех женщинах, которые являются известными телезвездами.

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