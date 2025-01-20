В этом году конкурс будут вести три известные женщины.

Подготовка к международному песенному конкурсу "Евровидение-2025" продолжается. Кроме того, что организаторы уже показали первые кадры будущей сцены шоу, они также объявили имена ведущих.

Вести конкурс в этот году будут три женщины. Первая из них - это Сандра Штудер. Она швейцарская телеведущая и певица, которая много лет назад представляла Швейцарию на "Евровидении". Вместе с ней на сцене будет Мишель Гунцикер, которая известна своей работой на телевидении в разных странах, в частности, в Италии, Германии и Швейцарии. И третьей ведущей станет Гейзел Брюггер - популярная швейцарская юмористка и телеведущая.

"Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер и Сандра Штудер будут вашим талантливым трио ведущих в Базеле 2025 году", - отметили организаторы шоу.

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Также стало известно, что кроме главной арены St. Jakobshalle, в городе Базеле специально построят еще одно пространство для публичных просмотров конкурса под названием Arena Plus.

К слову, международный песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базель весной. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал ожидается 17 мая.

Напомним, ранее участники Нацотбора на "Евровидение-2025" показали отрывки своих песен, которые могут поехать представлять Украину на международном конкурсе.

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