Букмекеры снова подвинули представителей Украины в рейтинге и теперь они занимают высшую строчку.

Международный песенный конкурс уже не за горами. Пока идет активная подготовка к нему, букмекеры постоянно обновляют свои ставки относительно победителя шоу. В этом году на сцене в Базеле, Швейцария, выступят 37 стран, поскольку ранее Молдова отказалась от участия и сошла с дистанции.

С сайта Eurovisionworld стало известно, какое место на Евровидении по оценкам букмекеров может занять Украина и кто может получить желанный хрустальный кубок.

По прогнозам букмекеров, наибольшие шансы на победу с вероятностью в 12% сейчас у Швеции, хотя еще раньше в рейтинге лидировала Бельгия. Интересно, что имя представителя Швеции и его конкурсный трек пока неизвестен, но на триумф страны уже ставят ставки. Худшей, по мнению букмекеров, является Черногория. Она занимает 37 место в списке и у нее менее 1% шансов одержать победу.

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В топ-5 рейтинга также вошли: Финляндия, Франция, Эстония, Израиль. А вот что касается Украины, которую будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird if Pray", то ее шансы на победу выросли. Если раньше букмекеры приписывали коллективу 19 место, то сейчас это 13 строчка. Стоит указать, что ставки могут измениться еще несколько раз, поскольку не все страны объявили своих представителей.

Среди фаворитов в этом году есть Израиль. Страну будет представлять певица Юваль Рафаэль, которая чудом выжила после нападения ХАМАС. Исполнительница участвовала в фестивале Nova 7 октября 2023 года, когда боевики открыли огонь и убили много гражданских. В этот момент артистка находилась в укрытии, что помогло ей спастись.

Также среди лидеров есть Эстония, которую на сцене шоу представит одиозный артист TOMMY CASH, который накануне выпустил трек о войне в Украине, России и Евровидении "United By Music". Он спел вместе с представителем Нидерландов на "Евровидении-2024" Йостом Кляйном, которого дисквалифицировали за шаг до финала.

К слову, Евровидение в 2025-м состоится в городе Базель в Швейцарии, поскольку в прошлом году представители этой страны Nemo одержали победу с песней "The Code". Полуфиналы конкурса запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал состоится 17 мая.

Напомним, ранее Тина Кароль ответила, какие шансы на победу на "Евровидении-2025" у Ziferblat. Артистка также объяснила, над чем стоит поработать музыкантам.

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