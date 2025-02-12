Артистка также отметила, над чем стоит поработать музыкантам.

Известная украинская певица и музыкальный продюсер нынешнего Нацотбора на "Евровидение" Тина Кароль сделала свои прогнозы относительно выступления группы Ziferblat на международном песенном конкурсе.

Артистка отметила, что хочет, чтобы Европа и еврофаны поддержала украинцев. Но, по ее мнению, от самого шоу можно ждать чего угодно и трудно определить настроения аудитории.

"Евровидение" - это порой цирковое выступление, порой - геополитический вопрос. Мы это постоянно наблюдаем. Можно говорить, что этого нет, конечно же, но это не так. Поэтому бы я хотела, чтобы мир захотел поддержать Украину, это первое. Второе - поддержать Украину экономически. И чтобы этот конкурс приехал к нам в рамках даже такой миссии восстановления государства во всех смыслах: и туристических, и так далее. Но для этого надо завершить войну", - отметила Тина в эфире "Нашего радио".

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Также Кароль прокомментировала песню Ziferblat "Bird of Pray", с которой победили музыканты на Нацотборе. Она отметила, что композиция запомнится зрителям, однако нужно еще поработать над самими номером.

"Евровидение" - это о перформансе. Я не вспоминаю песню прошлогоднего победителя. И таких будет множество. Я просто скажу, что это здесь и сейчас. Песня будет слушаться фанами "Евровидения" безусловно. Но не факт, что перформанс будет убедительным", - добавила певица.

К слову, в субботу, 8 февраля, украинцы выбрали представителя Украины на "Евровидение-2025", которое пройдет в мае в Швейцарии. Победителем Нацотбора стала группа Ziferblat и получила 19 баллов в сумме от жюри и зрителей.

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, хочет ли во второй раз поехать на "Евровидение".

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