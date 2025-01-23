Девушка уже готовится к выступлению на международной сцене.

Израиль уже определился, кто будет представлять страну на нынешнем международном песенном конкурсе "Евровидение-2025". Ею станет певица Юваль Рафаэль, которая выжила во время вооруженной атаки ХАМАС на музыкальном фестивале Nova в прошлом году. Об этом пишет официальный сайт шоу.

Известно, что 24-летняя артистка стала победительницей израильского талант-шоу HaKokhav HaBa, финал которого состоялся вчера, 22 января. Она получила шанс представить свою страну на международной арене.

"Я не могу объяснить, насколько я взволнована и готова! Спасибо, что предоставили мне эту огромную честь и доверили представлять мою страну на большой сцене "Евровидения" в Швейцарии", - сказала девушка.

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К слову, песню, с которой певица поедет на "Евровидение-2025", израильская телекомпания планирует представить в ближайшее время.

Что известно о Юваль Рафаэль

Юваль начала профессиональную карьеру певицы всего год назад. В детстве она увлекалась творчеством рок-групп Led Zeppelin и Scorpions, а еще слушала Бейонсе и Селин Дион.

В прошлом году Рафаэль едва выжила во время фестиваля, на котором террористы ХАМАС открыли огонь. Тогда погибли сотни людей, однако певице удалось спастись. Она провела в укрытии более восьми часов, пока на помощь не пришли израильские военные. О том дне девушка вспоминает в интервью изданию The Times of Israel так:

"В ловушке, боясь за свою жизнь, я стала свидетелем неописуемых ужасов - на моих глазах были ранены и убиты как друзья, так и незнакомые люди. Когда тела убитых падали на нас, я поняла, что спрятаться под ними - единственный способ пережить этот ужас".

К слову, в прошлом году Израиль представляла певица Эден Голан. Тогда она заняла пятое место.

Напомним, недавно букмекеры сделали первые ставки относительно победителя на "Евровидении-2025".

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