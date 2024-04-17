Порядок выступления участников будут определять продюсеры.

Организаторы международного конкурса "Евровидение-2024" ввели новые правила жеребьевки. В гранд-финале 25 из 26 участников смогут выбрать номер своего выступления в первой или второй половине конкурса. А также с помощью выбора продюсера. Об этом говорится в сообщении шведской общественной телекомпании SVT на официальном сайте песенного конкурса.

Согласно новому правилу "Выбор продюсера", организаторы шоу самостоятельно определят номер выступления артиста. Такое право может получить любой из участников во время случайной жеребьевки.

Исполнители могут выбрать по 6 мест в первом и втором полуфиналах, а уже продюсеры выберут остальные 13. Причиной введения нового правила стало желание организаторов сделать конкурс более интересным. То есть, создать непредсказуемый порядок выступлений конкурсантов.

"Все дело в том, чтобы создать лучшее телевизионное шоу и дать всем артистам шанс сиять. В предыдущие годы, имея только жеребьевку первой и второй половины, вы могли обнаружить, что многие песни попали в одну часть шоу или многие фавориты были выбраны для исполнения в другой половине. Добавление гибкости Producer's Choice дает мне возможность создать еще лучший поток различных темпов и еще более захватывающий большой финал", - поделился продюсер шоу Кристер Бьоркман.

Как известно, Украину на "Евровидении-2024" представит дуэт певиц Jerry Heil и alyona alyona. Они выступят на конкурсе с песней "Teresa & Maria".

Напомним, ранее букмекеры назвали лидеров на "Евровидении-2024". Украина вошла в пятерку лучших.

Вас также могут заинтересовать новости: