С 2022 года эта страна не появлялась на песенном конкурсе.

Международный конкурс Евровидение в 2025 году будет проходить в Швейцарии, потому что в 2024 году победу на шоу одержали артисты Nemo, которые представляли эту страну. Прошло совсем мало времени после нынешнего гранд-финала в мае, но страны уже готовятся к следующему конкурсу.

Пока неизвестно точное место и время проведения Евровидения. Однако одна из стран, которая уже три года подряд не участвовала в шоу, вернется на конкурс.

Как пишет Eurovoix со ссылкой на слова Национального вещателя RTCG, в 2025 году Черногория снова появится на Евровидении. Известно, что в 2022 году страна отказалась от участия из-за нестабильной финансовой ситуации. Поэтому она не была участницей конкурса также в 2023 и 2024 годах.

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Черногория объявила старт конкурса "Montesong-2024". Это аналог украинского Национального отбора на Евровидение. До октября 2024 года все артисты, которые хотят представить свою страну, могут подать заявки для участия. После этого жюри шоу отберет 16 претендентов на выступление в Швейцарии в 2025 году.

К слову, впервые Черногория появилась на Евровидении в 2007 году. В целом страна 12 раз боролась за главный приз шоу - хрустальный микрофон. Лишь дважды представителям страны удалось пройти в финал. Лучшим результатом Черногории за всю историю стало 13 место на конкурсе в 2015 году. Тогда ее представлял певец Кнез с песней "Adio".

"Евровидение-2024" - что известно

В этом году конкурс проходил в Мальме, Швеция. Победу на конкурсе одержали представители Швейцарии. Певцы Nemo, которые считают себя "небинарной личностью", выступали с песней "The Code".

От Украины в 2024 году выступал дуэт исполнитель alyona alyona и Jerry Heil, который получил бронзу. Они исполняли украиноязычную композицию "Teresa & Maria", в которой воспевали силу и мужество женщин. Второе место на конкурсе занял представитель Хорватии - певец Baby Lasagna - с песней "Rim Tim Tagi Dim".

Напомним, ранее представитель Нидерландов на "Евровидении-2024" заявил о своем возвращении на шоу.

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