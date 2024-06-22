Йост Кляйн неожиданно заговорил об участии в конкурсе после дисквалификации.

Представитель Нидерландов на "Евровидении-2024", певец Йост Кляйн, которого дисквалифицировали с международного шоу, заговорил о своем возвращении. Артист намекнул, что может снова представить свою страну в 2025 году.

На днях Кляйн выступил на нидерландском музыкальном фестивале "Pinkpop". Там он исполнил свой хит "Europapa", с которым должен был представить страну в гранд-финале Евровидения.

После завершения выступления Кляйн эмоционально заявил о намерениях вернуться на конкурс в следующем году. Также он поблагодарил поклонников, которые поддержали его после отстранения от финала.

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"Нидерланды, я не могу прийти в себя. Без команды, группы и людей вокруг меня не было бы "Евровидения". Все вы так много работали столько месяцев подряд. Почему бы к черту не повторить в 2025 году!" - заявил певец.

Как пишет издание NU, пока неизвестно, действительно ли исполнитель попытается вернуться на Евровидение, или он имел в виду возвращение на фестиваль "Pinkpop". Менеджмент Кляйна отказался комментировать слова артиста и отметил, что "не о чем сообщать".

К слову, за день до гранд-финала "Евровидения-2024" Кляйна не допустили к генеральной репетиции шоу. Его подозревали в угрозах фотографу и неподобающем отношении к операторке конкурса.

Причиной дисквалификации стало то, что действия Йоста угрожали персоналу конкурса, и певец нарушил правила Евровидения. Но общественный вещатель Нидерландов опровергал все обвинения и подчеркивал, что решение организаторов было несправедливым.

Напомним, ранее представитель Нидерландов на Евровидении-2024 впервые прокомментировал свою дисквалификацию.

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