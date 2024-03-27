Она радуется, что сможет побороться за титул самой красивой женщины.

Саудовская Аравия в этом году впервые будет участвовать в престижном конкурсе красоты. Несмотря на большое количество ограничений для женщин в этой исламской стране, на "Мисс Вселенная" поедет 27-летняя модель Руми Алькахтани. Об этом пишет издание Іndependent.

Девушка опубликовала соответствующее фото с флагом Саудовской Аравии и поделилась своими впечатлениями перед поездкой в Мексику, где будет проходить конкурс.

"Для меня большая честь участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная-2024". Это первое участие Королевства Саудовская Аравия в таком конкурсе. От всего сердца выражаю благодарность всем людям, которые меня поддерживают. Я счастлива, что буду первой представительницей своей страны на соревновании такого международного уровня", - написала она в Instagram.

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Что известно о представительнице Саудовской Аравии

Руми Алькахтани имеет степень бакалавра стоматологии. Девушка также владеет тремя языками: английским, французским и арабским, а еще занимается моделингом.

До "Мисс Вселенная" она уже имеет немало титулов, которые получила на других конкурсах красоты в своей стране. В частности, девушка стала "Мисс Ближний Восток", "Мисс арабский мир во всем мире-2021" и "Мисс женщина".

Напомним, ранее украинка победила на "Мисс Япония-2024" и попала в скандал.

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