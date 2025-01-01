Победительница "Евровидения-2004" убеждена, что "ничего страшного" не произошло.

Известная украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2004" Руслана Лыжичко прокомментировала скандал с участником Нацотбора ENLEO, который признался, что слушает российскую музыку во время войны. Знаменитость также поделилась, нравятся ли ей нынешние артисты, которые борются за право представить Украину на международном шоу.

В интервью для издания OBOZ.UA исполнительница отметила, что Евровидение и Национальный отбор в Украине всегда сопровождались скандалами. Поэтому ситуация с Никитой Леонтьевым (настоящее имя ENLEO) это очередной инцидент, который вскоре утихнет.

В то же время звезда не стала давать оценку поступку артиста и комментировать то, что он продолжает слушать российское во время войны. Она лишь сказала, что в этом году ей понравились все вокалисты, которые попробовали свои силы в Нацотборе.

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"Ничего страшного. Евровидение - это всегда скандалы. И этот не первый, и не последний - их еще будет. Мне искренне нравятся все нынешние участники, которые изъявили желание стать представителями от Украины на "Евровидении-2025", - подчеркнула Руслана.

Как известно, в декабре этого года TikTok-блогер опубликовал видео с певцом, в котором он признался, что слушает российские песни. В его списке прослушиваний были треки рэперов из РФ Oxxxymiron, ЛСП и Markul. На ENLEO полился хейт в сети, а другие участники Нацотбора даже требовали его дисквалифицировать.

Через две недели после скандала исполнитель вышел на связь и заявил, что у него не было цели продвигать музыку страны-агрессора. Он добавил, что этот скандал был показательным для него и стал уроком.

Напомним, ранее скандал с ENLEO прокомментировала Тина Кароль. Музыкальный продюсер Нацотбора и певица отметила, что оснований для дисквалификации артиста нет.

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