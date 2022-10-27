Уже объявлен лонглист участников.

Стало известно, кто из украинских артистов подал заявки на участие в финале Нацотбора на Евровидение-2023. Теперь их должны прослушать жюри, а после этого будет составлен шортлист.

Об этом сообщает "Cуспільне".

В лонглист вошли такие исполнители как 2TONE ("Голос страны"), DAYTON ("Квітла калина"), DEMCHUK (спел Sorry 2 с Настей Каменських), NAVKА (Танці татанці"), JERRY HEIL ("Охрана отмєна", "Рідні мої"), TVORCHI ("Боремося", "Falling"), SKYLERR ("Хвилями", "Вечорниці").

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Из менее популярных артистов заявки подали: Angelinа, Drevo, Elysees, Fiinka, Iana Kovaleva, Kozak Siromaha, Kruť, Lue Bason, Moisei, Olivan, Oohla, Sasha, Sereen, sexnesc, Shy, Sowa, Tember Blanche, Tery, Victoria Niro, Vynohradova, Zetetics, Лилу45, Макс Птичник, Мия Рамари, Роялькит, Саша Фадеева, Тoнка, Циферблат.

Музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров отметил, что уже 36 песен попали на стол жюри. По его словам, артисты представили авторские треки с элементами рэпа, этники, инди.

"Есть также, конечно, и несколько крепких современных боевиков, способных разорвать любую сцену. Все это говорит о том, насколько креативна наша нация, насколько мы стремимся создавать", – сказал Шуров.

Отмечается, что список финалистов будет объявлен 17 ноября. А уже 17 декабря пройдет финал Нацотобра.

Евровидение-2023: что известно

Конкурс "Евровидение" в 2023 году должен был состояться в Украине, так как в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Но из-за развязанной Россией войны организаторы конкурса решили не проводить его в Украине.

Позже было принято решение, что конкурс проведет Ливерпуль (Великобритания) под украинским флагом. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11 мая, а финал - 13 мая.

Россия и Беларусь в конкурсе не будут принимать участия. Еще ряд стран отказались от участия из-за сложной экономической ситуации.

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