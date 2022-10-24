17 декабря 2022 года претенденты на участие в конкурсе покажут свои выступления в укрытии.

17 декабря состоится финал Национального отбора на самый масштабный песенный конкурс "Евровидение-2023". При этом, чтобы участники чувствовали себя в безопасности, финал пройдет в укрытии.

"Производством телеверсии финала Национального отбора на Евровидение-2023 будет заниматься победитель конкурса ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН"", - сообщается на странице конкурса в Instagram.

В частности, производитель должен обеспечить:

сценическое решение, режиссерское видение;

проведение репетиций;

передача прямоэфирного сигнала на телеканалы Общественного Вещания.

Евровидение-2023: что известно

Конкурс "Евровидение" в 2023 году должен был состояться в Украине, так как в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Но из-за развязанной Россией войны организаторы конкурса решили не проводить его в Украине.

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Поэтому конкурс проведет от имени Украины Ливерпуль, город в Великобритании. Первый полуфинал состоится на "Ливерпуль-Арене" 9 мая, второй - 11 мая, а грандиозный финал - 13 мая.

Россия в конкурсе не будет принимать участия. Также о намерениях отказаться от участия заявили ряд других стран - Андорра, Словакия, Люксембург, Монако, Болгария, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина.

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