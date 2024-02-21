9 марта будет объявлена победительница конкурса.

В этом году престижный конкурс красоты "Мисс Мира" проходит в Индии. Представительница Украины 19-летняя София Шамия уже готовится показать себя и знакомится с другими конкурсантками.

"Один из первых дней в Индии, очень благодарна за возможность познакомиться со многими странами и исследовать индийскую культуру. С нетерпением жду большего", - написала София у себя в Instagram.

На первую встречу с конкурентками девушка выбрала белое платье от украинского бренда M'admire.

Она отметила, что уже успела наладить контакт с девушками и провела хорошо время с ними.

"Провела потрясающий вечер с девочками! Разговоры, танцы и просто фотографирование сделали вечер по-настоящему великолепным!" - написала девушка.

Особенно удалось Софии подружиться со своей соседкой по комнате. Оказалось, что ею стала представительница Греции Саманта Мисовитс, которая может говорить на украинском языке. Девушки записали совместное видео и опубликовали его в сети.

"Да, я могу говорить на украинском, потому что моя мама родом из Украины, а мой папа из Сербии, но я родилась в Греции", - сказала соседка Софии.

Напомним, недавно украинка одержала победу на "Мисс Япония-2024" и попала в скандал.

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