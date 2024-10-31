Девушка спасает жизни украинским защитникам.

Создатели романтического проекта "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" Будько опубликовали новый тизер с первой вечеринки-знакомства главного героя с девушками. На кадрах засветилась еще одна участница шоу.

На YouTube-канале "Холостяка" появилось новое видео, на котором была показана первая встреча военного с одной из потенциальных победительниц шоу. Пока имя девушки держат в секрете, но уже в пятницу, 1 ноября, станет известно, кто она такая.

Однако в подписи к кадрам указано, что загадочная участница работает медиком. Она оперирует украинских военных после ранений на фронте.

"Этими руками я спасаю человеческие жизни", - сказала хирург из Ровно во время знакомства с Александром.

На первой вечеринке она появилась в длинном изысканном белом платье с открытыми плечиками. Свой образ девушка дополнила аксессуаром в форме крупного цветка. Волосы у участницы были собраны, а макияж - сдержанным. Девушка призналась, что давно не носила платьев, но решила сменить форму врача на элегантный образ и попробовать завоевать сердце "холостяка".

Как известно, в этом году впервые за всю историю проекта имя главного героя объявили еще до начала кастингов среди украинок. Александр - украинский защитник, который получил ранение во время выполнения боевого задания. Вследствие этого он потерял две конечности, после чего ему сделали протезирование. Ранее мужчина рассказывал, что он ищет украиноязычную девушку, которая понимает проблемы военных и людей с инвалидностью.

Напомним, ранее в сети раскрыли еще одну участницу шоу "Холостяк". Девушка на первом же свидании пыталась затащить "Терена" в постель.

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