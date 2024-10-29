Девушка на первом же свидании пыталась затащить "холостяка" в постель.

В сети рассекретили одну из участниц романтического проекта "Холостяк", премьера которого состоится уже на этой неделе. Стало известно, кем работает девушка и как она выглядит.

Телеканал СТБ обнародовал анонс первого выпуска проекта, главным героем которого стал ветеран войны Александр "Терен" Будько, потерявший две конечности. Это произошло на фронте, во время выполнения боевого задания. После протезирования мужчина начал вести активный образ жизни, в частности, он снялся в кино, запустил свое шоу, в котором проверяет города на инклюзивность и ведет блог в сети.

Анонс посвящен одному из свиданий, которое состоится на первой вечеринке-знакомстве военного с девушками. На кадрах засветилась участница, которая "захочет затянуть "холостяка" в постель".

Поклонник шоу сразу узнали девушку на видео. Оказалось, что это известная украинская блогерша Маричка Довбенко. Она ведет YouTube-канал, где выпускает интервью с известными украинцами. Героями ее видео были Маша Полякова, Евгений Клопотенко, Алексей Арестович, Остап Ступка и другие.

Изюминкой роликов Довбенко является то, что общается с гостями она в постели. YouTube-канал так и называется "У ліжку". Поэтому, вероятно, именно из-за этого она захотела устроить первое свидание с "Тереном" в такой интимной атмосфере.

В своем Instagram Маричка подтвердила, что стала участницей шоу. Она опубликовала фото, на котором оставила смайлик в форме розы, что является символом "Холостяка" и написала: "Вижу, что вы догадываетесь".

Напомним, ранее другие участницы "Холостяк 13" впервые показали свои лица. Среди участниц, которые будут бороться за сердце "Терена" была особая девушка, которую он лично пригласил на шоу.

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