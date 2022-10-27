Первый прямой эфир нового сезона шоу покажут в понедельник, 31 октября.

Известная певица Оля Полякова, которая еще и является тренером проекта "Голос країни-12", примет участие в грузинской версии шоу "Танцы со звездами". Об этом сообщает ТСН.

Первый прямой эфир нового сезона с участием украинской артистки покажут в понедельник, 31 октября. Это уже второй опыт участия в танцевальном проекте для Оли, так как в 2019 году она участвовала в украинской версии "Танцев со звездами".

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Ходят слухи, что ее партнером в новых "Танцах со звездами" станет Иракли Макацария, однако сама Полякова пока что не комментировала данную информацию.

Что Оля Полякова делает во время войны

После полномасштабного вторжения РФ в Украину звезда приняла решение выехать за границу со своими дочками. Там она какое-то время сидела и пыталась прийти в себя после ужасов войны.

Звезда быстро поняла, что максимально полезной для своей страны может быть только тогда, когда будет делать то, что хорошо умеет - петь. Поэтому Оля неоднократно принимала участие в благотворительных турах в поддержку Украины, а также рассказывала миру о зверствах российских оккупантов.

За публикацию материалов о войне профиль Поляковой в Instagram дважды блокировали. Один раз у нее не было доступа к блогу целый месяц, а второй раз - всего несколько дней. В это время она обратилась за помощью к украинскому министру цифровой трансформации.

Напомним, Оля Полякова разрыдалась в эфире шоу "Голос країни-12".

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