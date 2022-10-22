Звезда в своем Facebook-блоге обнародовала видеообращение, где рассказала, что ее профиль ограничили из-за того, что она регулярно освещала тему войны.

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на то, что ее страницу в Instagram удалили. Она открыто обратилась к Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и попросила поспособствовать в решении данной проблемы.

Так, в своем Facebook-блоге Оля обнародовала видеообращение, в котором заявила, что блокировка связана с тем, что она регулярно публикует правдивую информацию о войне в Украине.

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"Благодаря своим страницам в Instagram, Facebook мы поддерживаем информационный фронт, сотрудничаем с благотворительными фондами, чтобы внести вклад в нашу общую победу. Однако в последнее время на соцсети многих лидеров мнений с многомиллионной аудиторией усилились атаки ботов, которые приводят к блокированию и удалению этих страниц. Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды. Я прошу помощи в решении этого вопроса и надеюсь быть услышанной", - заявила певица.

Напомним, Полякова показала фото повзрослевшей дочери и публично поздравила ее с днем рождения.

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