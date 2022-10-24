Недавно звезда пожаловалась на то, что социальная сеть блокирует ее правду о войне. Певица даже обратилась к министру цифровой трансформации.

Украинской певице Оле Поляковой вернули доступ к ее Instagram-блогу. Это был уже не первый случай, когда социальная сеть блокировала ее профиль из-за публикации материалов о войне в Украине.

Первый раз ей пришлось ждать около месяца, а сейчас - всего несколько дней. Но знаменитость в отчаянии уже успела записать обращение к министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову с просьбой помочь в решении данной проблемы.

Видео дня

"Прекрасная новость, неожиданная, если честно! Когда последний раз удаляли мою страницу, я месяц ожидала ее возвращения, а сейчас только двое суток. Теперь мы снова вместе, вместе к победе", - сообщила в своем Instagram-блоге Полякова.

Она также обратилась к хейтерам, которые оставляют жалобы на ее странице:

"Если те, кто жаловались, думают, что я прекращу свою информационную войну, то вот вам".

Ранее звезда прокомментировала блокировку ее профиля и страниц ряда ее коллег, которые также занимаются освещением правды о войне.

"Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды! Несмотря на то, что в последнее время мы максимально сдержаны в своих публикациях, взвешены в формулировании мнений и слов, думая о каждом шаге и каждой букве, соцсети все равно находятся под постоянной атакой", - высказалась Оля Полякова.

Напомним, Оля Полякова разрыдалась в эфире шоу "Голос країни-12".

Вас также могут заинтересовать новости: