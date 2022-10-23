Певице пришлось попращаться с одним из участников своей команды.

Украинская певица и судья шоу "Голос країни-12" Оля Полякова не смогла сдержать эмоций, когда прощалась с одним из участников своей команды.

Так, на этапе "Вокальных боев" на сцену вышли двое участников из команды Поляковой. Вокалисты Евгений Тесленко-Пономаренко и Димаш Даулетов спели в дуэте на вылет. После их выступления судье пришлось выбирать одного из них.

Ее выбор пал на Димаша Даулетова, поэтому с Евгением она была вынуждена попрощаться. Во время последнего разговора с вокалистом звезда не сдержала эмоций и расплакалась.

"Держись! Но обязательно в 18 лет возвращайся, я тебя прошу! У тебя все еще впереди! Приходи, я буду тебя ждать", - сказала Полякова Евгению.

Напомним, ранее внучка воина УПА Марта Любчик довела до слез историей своей семьи на шоу "Голос країни-12". 31-летняя девушка из Тернополя в эфире шоу рассказала, что ее дедушка плакал, когда узнал, что Украина стала независимой.

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