Певица выделила двух конкурсантов, которые ей понравились.

Долгожданный финал Национального отбора на "Евровидение-2025" состоится уже 8 февраля в 18:30. В этот день зрители и судьи песенного конкурса определят победителя, который поедет представлять Украину на международной арене. А пока одна из финалисток конкурса - певица FIЇNKA - высказалась о своих конкурентах и ответила, что происходит за кулисами шоу.

В интервью для "33 вопроса от Люкс ФМ" исполнительница призналась, что на самом деле все участники нынешнего Нацотбора прекрасно общаются между собой, а не враждуют, как многие думают. Они редко видятся, поскольку все очень заняты подготовкой к конкурсу, но когда встречаются, то делятся впечатлениями от участия в конкурсе. Обычно, говорит Ирина Вихованец (настоящее имя FIЇNKA), они перекидываются несколькими словами и дальше идут решать свои дела.

"Все измученные. Не думайте, что когда мы видим друг друга то грыземся, или бьемся и хотим подсыпать что-то. Наоборот: все милые. Спрашивают, как ты. У всех много дел, все очень заняты", - отметила артистка.

Видео дня

Что касается конкурентов на конкурсе, то исполнительница считает, что у нее их нет. Дело в том, что у нее одной песня полна гуцульскими мотивами и не похожа на другие. Но на вопрос о том, за кого бы голосовала FIЇNKA, если бы не участвовала в Нацотборе, то она выделила двух конкурсантов. Речь идет о группе Ziferblat, которые будут выступать с песней "Bird of Pray", и Khayat с треком "Honor". Вероятно, кроме себя, она также ставит ставки на их победу.

К слову, сама певица появится на шоу с композицией "Культура". Она будет выступать на конкурсе под номером 7. Само Евровидение запланировано на май в городе Базель, Швейцария.

Напомним, ранее Виктор Павлик показался в образе гуцула и перепел песню FIЇNKA на Нацотбор. Артист поделился видео, на котором показал, как исполняет композицию и играет на трембите.

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