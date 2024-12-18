Она также рассказала о правилах организаторов шоу.

Украинская певица Тина Кароль, которая стала музыкальным продюсером Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2025", ответила на критику относительно лонглиста артистов. В частности, она объяснила, почему в списке нет известных исполнителей.

Тина рассказала, что получила немало вопросов от зрителей относительно выбора жюри и того, почему отсутствуют "имена" в списке избранных за право представлять Украину на "Евровидении-2025". Певица объяснила, в чем может быть причина такого решения опытных артистов.

"В этом году ни один артист, который имеет более или менее раскрученное имя, не подал свою заявку... Наверное, это связано с тем, что артист, который хорошо разбирается в смете каждого выхода на сцену и бэкстейджевой работы, понимает, что "Евровидение" - это дорого. Дорого именно для артиста", - сказала Кароль в разговоре с ведущей "Дневников Евровидения" Анной Тульевой.

Также, по словам Кароль, многие украинские звезды не имеют право подать свои заявки из-за определенных правил Суспільного.

"Это пересечение границы. И это уже, знаете, их личное дело, я это не комментирую. Поэтому мы имеем треклист огромный из новых имен. Безусловно, мы будем говорить, что это новая музыкальная витрина. А почему нет? Для меня радость найти просто феноменальный голос. Отношение некоторых участников, молодых, поражает, потому что для них это шанс. Это лифт для карьеры, но не последний лифт".

К слову, недавно были названы имена 20 певцов, которые могут представить Украину на конкурсе "Евровидение-2025". После этого было немало критики от зрителей и артистов, которые не попали в перечень.

Напомним, ранее певица СолоХа прокомментировала свое отсутствие в лонглисте Нацотбора на "Евровидение".

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