Их будет всего трое, как и всегда.

Сегодня, 22 января, стало известно, кто займет кресла судей на Нацотборе на Евровидение-2024. Украинцы в приложении "Дия" больше всего голосов отдали за трех претендентов.

Так, в опросе победили Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, певица Джамала, которая была победительницей Евровидения, а также лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.

Именно они уже 3 февраля определят победителя Нацотбора, который в мае этого года будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение.

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Ведущие Нацотбора на Евровидение-2024

Нацотбор на Евровидение-2024 будут вести стендап-комик Василий Байдак, официальный "голос" Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко, а также солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Участники Нацотбора

Уже известен список из 11 финалистов - Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil и ANKA.

Где и когда смотреть Нацотбор

Транслировать Нацотбор будут на канале "UA: Культура", на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного". Также посмотреть конкурс можно будет в приложении "Дія".

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