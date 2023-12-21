Девушка уже участвовала в талант-шоу.

Организаторы Нацотбора на Евровидение-2024 уже назвали последнюю финалистку. Бороться за право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе будет певица ANKA.

Именно за нее проголосовало больше всего украинцев в приложении "Дия". ANKA получила наибольшее количество голосов - 80 944 (26,78%). Всего проголосовали более 300 тысяч людей.

ANKA (Анна Корченова, - настоящее имя певицы) родом из Киева, последние полтора года жила в Нидерландах. Пишет песни себе и другим артистам. С трех лет играет на сопилке, в детстве пела в фольклорных коллективах.

Несколько лет назад запустила свой проект KORCHENOVA, за 2022-2023 годы выпустила 13 песен, в том числе сольные, дуэт со Славой Каминской и фиты с украинскими диджеями. Участвовала в европейском сезоне "Голос країни".

Нацотбор на Евровидение-2024 - что известно

Финал Нацотбора на Евровидение-2024 в Украине должен состояться 3 февраля следующего года. Уже известен список из 10 финалистов - Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo та alyona alyona & Jerry Heil.

Стоит отметить, что большой финал Евровидения в следующем году состоится 11 мая в шведском городе Мальме.

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