Нацотбор, в частности, будет вести очень известная украинская певица.

Украинский Нацотбор на Евровидение-2024 будут вести стендап-комик Василий Байдак, официальный "голос" Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко, а также солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Звездные ведущие с февраля во время финала Нацотбора будут работать и вместе на главной сцене, и отдельно парами в определенных зонах, говорится в Telegram-канале "Євробачення Україна". Также стало известно, что предшоу Нацотбора и бекстейдж будет освещать ведущая Анна Тульева.

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Где будет Евровидение-2024, и когда в Украине состоится финал Нацотбора

В этом году песенный конкурс Евровидение состоится в Швеции - на стадионе Malmö Arena в городе Мальме. Финал Евровидения-2024 должен состояться 11 мая.

Пока неизвестно, кто едет на Евровидение от Украины 2024. Проведение финала Нацотбора на конкурс в нашем государстве запланировано 3 февраля. Уже известно, кто из украинских артистов будет в финале Нацотбора и под каким номером выступит.

Вот каких артистов можно будет услышать на финальном этапе Нацотбора: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY и NAHABA.

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