Проголосовать за фаворита можно всего в несколько кликов.

Уже сегодня, 17 декабря, состоится финал национального отбора на Евровидение-2023. Голосовать за фаворита стало еще проще. Больше не нужно звонить или отправлять смс. Чтобы принять участие в голосовании, нужно скачать приложение "Дія".

Как голосовать за фаворита на Нацотборе на Евровидение-2023:

зайдите в приложение "Дія"

нажмите "Услуги" и выберите "Опрос"

выберите любимца среди 10 кандидатов

То есть в этом году проголосовать за любимого исполнителя можно всего в несколько кликов. Результаты голосования зрителей суммируются с баллами от жюри. В результате победит тот участник, который наберет больше всего баллов.

Где и когда смотреть финал национального отбора

Прямой эфир финала Нацотбора на Евровидение-2023 будут транслировать на канале "UA: Культура", на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного". Также посмотреть конкурс можно будет в приложении "Дія".

Видео дня

Финал конкурса стартует в 17:00.

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