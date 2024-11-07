На конкурсе Украина представит костюм "Сила земли" с броней и цветами-минами, символизируя несокрушимость и трагедию войны.

Национальный комитет конкурса "Мисс Вселенная Украина" презентовал костюм, в котором Алина Пономаренко представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная 2024" в Мексике. Наряд под названием "Сила земли" поражает своей символикой и мастерством исполнения.

Костюм выполнен из металлизированной серебряной искусственной кожи, которая ассоциируется с броней, символизируя силу и стойкость Украины. Комбинезон с цветочным принтом, расшитый шелковыми лепестками, бисером и стразами, подчеркивает красоту и несокрушимость украинского духа. Легкая юбка из шелковой органзы добавляет образу нежности и утонченности.

Особенно впечатляют детали: цветок мака на груди символизирует память о погибших героях, а стальные цветы в волосах - напоминание об опасности мин, оставшихся после войны.

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Это 5-килограммовое произведение искусства, созданное украинскими мастерами MÜ production, сочетает в себе эстетику и глубокий символизм, рассказывая миру о силе и трагедии Украины.

Алина Пономаренко представит "Силу земли" во время шоу национальных костюмов 14 ноября, а финал конкурса "Мисс Вселенная 2024" состоится 16 ноября в Мексике.

Кто такая Алина Пономаренко

Алина Пономаренко - 20-летняя украинская модель, которая представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная 2024". Родом из Одессы, она получила титул "Мисс Одесса 2023" и вошла в топ-10 международного конкурса Miss Supertalent 2023. Алина - выпускница Одесской юридической академии по специальности "Международная юстиция и право". Кроме модельной карьеры, она активно занимается благотворительностью, основав инициативу "Дерево любви" для поддержки пожилых людей в Одессе.

Напомним, представительница Украины на "Мисс Вселенная-2024" показалась в символическом образе.

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