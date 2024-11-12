София Згоба показала, в каких нарядах появилась на конкурсе.

В Токио, Япония, состоялся финал международного конкурса красоты "Miss International-2024". В этом году Украину представила 19-летняя львовянка София Згоба. Стало известно, какое место заняла красавица в соревнованиях.

На финале Згоба появилась в национальном костюме. Модель примерила вышитое в украинском стиле голубое платье, а также надела большой венок из цветов. Как указывают создатели наряда, такой образ демонстрировал украинскую душу на международной арене. Также София дефилировала на конкурсе в красном купальнике, где у нее была возможность продемонстрировать свою стройную фигуру.

Во время последнего выхода на сцену модель показалась в роскошном вечернем платье черного цвета, которое называется "Звездное небо". Эксклюзивно для Софии это платье создал украинский дизайнер Андрей Аникеев.

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"Черный цвет напоминает о земле, которая подверглась разрушениям из-за войны, но покрыта звездами, которые олицетворяют надежду на возрождение. Это платье не только воплощает украинскую красоту, но и передает глубокий символизм борьбы и надежды, которые так важны для Украины в это время", - рассказали на Instagram-странице "Miss International Ukraine 2024".

Однако украинке не удалось войти в 20-ку лучших на "Miss International-2024". В этом году финалистками стали участницы из Австралии, Кабо-Верде, Доминиканской Республики, Кубы, Гондураса, Ирландии, Японии, Монголии, Нигерии, Южно-Африканской Республики, Южного Судана, Тайваня, Польши, Новой Зеландии, Чехии, Венесуэлы, Испании, Боливии и Вьетнама. Победительницей стала представительница последней страны - 22-летняя Тхань Туй.

Что известно о Згобе

19-летняя София родом из Львовской области. В этом году она победила на конкурсе красоты в Украине и стала обладательницей титула "Miss International Ukraine", что позволило ей принять участие в международном шоу.

Красавица, несмотря на свой молодой возраст, успела построить успешную карьеру модели. В частности, Згоба уже становилась лицом рекламных кампаний мировых брендов и выходила на подиумы в одежде знаменитых дизайнеров. После начала большой войны украинка начала активно помогать военным и пострадавшим гражданам.

Напомним, ранее 80-летняя женщина стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Вселенная". Она стала самой старшей моделью в истории Кореи.

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