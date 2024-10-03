Жительница Кореи стала самой старшей моделью в истории Кореи.

80-летняя жительница Южной Кореи Чой Сун Хва вышла в финал конкурса красоты "Мисс Вселенная" в своей стране. Красавица после участия в конкурсе стала известной на весь мир. Она вошла в историю, как самая старая модель.

Как пишет издание Oddity central, свою карьеру женщина начала в 72 года. Более 8 лет назад Чой Сун Хва вышла на пенсию. Тогда у нее возникли финансовые трудности, из-за чего начала искать дополнительный доход. Она начала работать в больнице и одна из пациенток заметила ее красоту и посоветовала ей стать моделью.

"Я подумала, что это ерунда... Но в то же время это пробудило мою давнюю мечту стать моделью, носить красивую одежду и делать фотосессии. И я решила попробовать", - вспомнила жительница Кореи.

Видео дня

Чой Сун Хва прошла обучение в модельной школе и уже через некоторое время подписала контракт с корейским агентством. После двух лет с начала модельной карьеры манекенщица появилась на неделе моды в Сеуле. А уже в этом году поняла, что хочет попробовать свои силы на конкурсе "Мисс Вселенная". Чой решила, что это ее шанс вдохновить других женщин и продемонстрировать свою красоту всему миру.

"Я хочу бросить вызов миру: "Как 80-летняя женщина может так выглядеть? Как она поддерживает свое тело? Какая у нее диета?" Когда вы стареете, вы набираете вес. Так что я хочу показать, что мы можем быть здоровыми и красивыми, даже когда стареем", - поделилась модель.

К слову, конкурс "Мисс Вселенная" состоится в ноябре этого года в Мексике. Украину в этом году будет представлять Алина Пономаренко.

Напомним, ранее мы писали о конкурсе "Мисс США 2024". Победительницей стала офицер американской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: