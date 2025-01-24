Григорий Решетник намекнул, кто может стать следующим 'холостяком'

Он показал фото с известным футболистом.

Ведущий популярного романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник рассказал, что уже ищет нового главного героя для съемок следующего сезона.

В своих соцсетях он намекнул, за сердце какого мужчины могут бороться девушки уже в 2025 году.

"Как вы знаете, я уже начал "охоту" на самых желанных холостяков страны. От вас зависит, кто станет главным героем 14-го сезона проекта. Поэтому голосуйте в следующей сториз", - отметил Решетник.

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Ведущий добавил фотографию с украинским футболистом и бывшим вратарем "Динамо" и сборной Украины Денисом Бойко. Он рассказал, что они уже знакомы 10 лет, поэтому Денис поделился с ним информацией о том, что сейчас его сердце свободно.

В связи с этим Решетник предложил девушкам проголосовать - нравится ли им этот "холостяк" или нет.

Стоит отметить, что пока телеканал СТБ не делал никаких официальных заявлений относительно следующего сезона и главного героя. Когда начнутся съемки и за чьей историей любви будут наблюдать зрители - пока неизвестно.

Напомним, ранее звезда шоу "Холостяк" попала в больницу.

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