Ведущий считает, что у влюбленных разная точка зрения, но не видит в этом проблемы.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник прокомментировал недопонимае, которое возникло между главным героем шоу "Холостяк" Александром "Тереном" и победительницей проекта Инной Белень. Знаменитость ответил, как относится к подобным ситуациям в сети.

Как известно, на днях волонтер дала интервью Славе Демину, в котором они обсудили языковой вопрос. В частности, девушка вступилась за русскоязычных граждан и отметила, что им нужно время, чтобы перейти на украинский. Она подчеркнула, что народ не должен травить друг друга из-за языка.

Правда, такую позицию бизнесвумен не разделяет ее избранник - ветеран войны. "Терен" заявил, что не собирается терпеть русское и не согласен с любимой. Более того, он отметил, что высказывания Инны были для него полной неожиданностью.

Видео дня

В своем Instagram не остался в стороне недопонимая и Решетник. Он убежден, что это у пары просто разные взгляды относительно этого вопроса. В то же время шоумен не видит в этом проблемы, потому что два человека, которые только недавно начали свои отношения, могут не сходиться во взглядах. Григорий добавил, что верит, что пара найдет общий язык.

"Я не вижу никакого конфликта. Это нормально, когда две личности, строя отношения, высказывают свою точку зрения, обсуждают те или иные темы, дискутируют и пытаются найти общий знаменатель. Потому что до встречи партнера у каждого из нас был свой личный опыт, детство и путь роста, свое видение жизни. А когда ты строишь семью или отношения, желательно, чтобы эти ценности совпадали и имели одно общее видение, и цель. Убежден, Александру и Инне удастся услышать и понять друг друга", - написал телезвезда.

Напомним, ранее Григорий Решетник ответил, будет ли новый сезон шоу "Холостяк" и когда его ждать. Ведущий также намекнул, кто может стать следующим главным героем проекта.

Вас также могут заинтересовать новости: