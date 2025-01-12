Ведущий намекнул, кто может стать главным героем проекта.

Бессменный ведущий украинского романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник прокомментировал продолжение проекта. Телезвезда ответил, будет ли у шоу еще один новый сезон и когда украинцам ждать его.

Шоумен на своей странице в Instagram ответил на вопрос подписчиков, которые поинтересовались, ждать ли им 14-й сезон "Холостяка". В ответ на это знаменитость заверил, что романтическая история по поиску любви на телевидении продолжится. Он добавил, что очень благодарен поклонникам за то, что они ждут новых выпусков.

По его словам, новый сезон шоу выйдет уже в этом году. А вот что касается продолжения проекта "Холостячка", главными героинями которого были Ксения Мишина и Злата Огневич, то Решетник пока не может точно ответить, будет ли оно. Он лишь надеется, что новый сезон может выйти в 2026-м.

Видео дня

"Скучаю, как и вы, по проекту "Холостячка" - там, где выбирает она. И очень надеюсь, что мы таки запустим его в 2026 году! А в 2025-м продолжим историю "Холостяка". Я знаю, как вы уже ждете 14 сезон и благодарен вам за это", - написал Григорий.

Также Решетник заговорил и о будущем главном герое нового сезона "Холостяка". В частности, подписчики спросили, не рассматривают ли создатели проекта на эту роль военного и ведущего Даниэля Салема. Сам Григорий не опроверг и не подтвердил эти слухи. Он не стал давать четкого ответа, а лишь поделился видео с защитником. На нем мужчины радостно обсуждают возможное участие Салема в шоу. Ведущий намекнул, что воину обязательно позвонят редакторы реалити с предложением.

Как известно, в прошлом году главным героем шоу был ветеран войны Александр "Терен" Будько. В финале он выбрал волонтерку и бизнесвумен Инну Белень, с которой продолжил отношения и после проекта.

Напомним, ранее стало известно, что участница шоу "Холостяк-13" Настя Анисимова нашла свою любовь на проекте. Блогерша показала своего бойфренда на совместном фото.

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