Влюбленные уже провели разговор на эту тему.

Ветеран войны и главный герой 13 сезона романтического шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько эмоционально отреагировал на интервью победительницы Инны Белень.

Недавно волонтер высказалась относительно языкового вопроса в Украине. В частности она отметила, что не понимает тех украинцев, которые критикуют людей из-за языка. По слова Инны, нужно постепенно помогать переходить на родной язык, а не заставлять.

"Я не очень понимаю людей, которые прямо "гонят", вот у Саши тоже такое есть, гонят на русскоязычных. Возьмите Харьков - люди под обстрелами закрывают сборы, остаются в городе, реально очень много всего делают", - говорила Инна в разговоре со Славой Деминым.

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Однако такая позиция не понравилась Терену. Он решил не молчать и написал на эту тему в своем Instagram.

"Моя позиция неизменна уже много лет и была такой всегда. Как украинец, как ветеран, как человек, потерявший ноги на войне, защищая каждого украинца. Я не могу и не хочу терпеть ничего российского", - подчеркнул Александр.

Он также добавил, что высказывания Инны были для него полной неожиданностью. Однако, по его словам, они уже все обсудили между собой.

"Я знал об этом интервью. Но для меня было открытием позиция моей девушки в этом моменте. Мне было больно это узнать сейчас. Мы уже все обсудили между собой, но я должен был отреагировать и здесь для своего читателя".

Напомним, ранее победительница "Холостяка" ответила, живут ли они с Тереном вместе после шоу.

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