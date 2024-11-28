Елизавета Луцюк заявила, что эти россияне якобы поддерживали Украину.

Участница нового сезона шоу "Холостяк" с Александром "Тереном" модель и диджей Елизавета Луцюк, которая покинула проект в последнем выпуске, ответила на хейт в сети. Девушка прокомментировала скандал относительно ее дружбы с россиянками во время войны.

Как известно, на экс-участницу "набросились" в сети из-за ее фотографий с россиянками. В соцсетях Елизаветы есть немало кадров с женщинами из РФ, на которых они обнимаются, развлекаются и проводят вместе время за границей. Луцюк решила прояснить ситуацию и записала видео в TikTok. Она заявила, что это "очередной хайп вокруг проекта", а она сама якобы никогда не "тусила" за границей, как писали хейтеры, а работала в Турции с 2021 года.

Там она познакомилась с россиянками-моделями. По ее словам, работа модели - это ежедневные съемки с десятками людей, которые могут быть из разных стран, поэтому она не выбирала себе партнеров. Кроме того, девушка утверждает, что общалась исключительно с теми людьми, которые поддерживали Украину.

"Модель не знает и не выбирает, с кем она в команде будет работать, ведь это полностью интернациональные коллективы. В таком режиме я жила все два года, не жалея себя. Я бы даже рядом не стояла с людьми, которые бы поддерживали агрессию против Украины. Все люди из разных стран, которые я встречала на съемках, максимально поддерживали украинцев и помогали, чем могли", - сказала Елизавета.

В дополнение, Луцюк отметила, что она после контракта в Турции вернулась в Украину и сейчас строит свою карьеру здесь. Она говорит, что у нее однозначная позиция относительно войны, в частности, экс-участница проекта не смотрит российский контент, поддерживает украинские бренды и донатит.

Елизавета обвинила пользовательницу, которая распространила видео о ней, в лицемерии. Она заявила, что девушка "манипулирует болью украинцев".

"Украина - это часть меня, моей жизни и будущего и все мои действия это подтверждают. Я уверена, что для всех адекватных людей, которые, возможно, еще сомневались, больше не возникнет ни одного вопроса. Спасибо всем, кто поддерживает меня и выбирает правду вместо хайпа", - подытожила Луцюк.

Напомним, ранее участница "Холостяка-13" рассказала о строгих правилах проекта. Алина Моисеенко отметила, что на шоу не разрешается пользоваться телефонами.

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