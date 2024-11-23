Этот выпуск был особенно острым.

Сегодня, 22 ноября, на СТБ вышел четвертый выпуск 13 сезона романтического реалити "Холостяк", и он был полон неожиданностей, интриг и эмоциональных взрывов. Девять красавиц, которые уже успели покорить сердце мужественного ветерана войны Александра Терена, отправились в увлекательное путешествие в живописные Карпаты. Но это была лишь прелюдия к настоящей драме и романтике.

Индивидуальное свидание с Вероникой

На перроне киевского вокзала, среди суеты и гудков поездов, одну из участниц ждала особая встреча. Александр Терен решил лично пригласить арт-терапевта Веронику разделить с ним романтику необычной поездки. Впереди - более 10 часов в уютном купе инклюзивного вагона, где будут зарождаться новые чувства и искренние разговоры.

"Карпаты теперь будут ассоциироваться у меня с ним!" - трогательно сказала Вероника, пораженная смелостью и решительностью Терена.

Видео дня

Но это было не просто путешествие в обычном купе - они ехали в инклюзивном вагоне!

"Лично для меня это единственное место, где можно комфортно провести время в дороге", - объяснил свой выбор Терен.

И вот поезд отправился с киевского вокзала. Вероника, удивленная необычным комфортом, поинтересовалась, почему именно инклюзивный вагон.

"Он более просторный, здесь есть множество поручней, за которые можно держаться, и регулятор высоты полок", - рассказал Александр.

Терен не упускал возможности удивить Веронику. Узнав, что она любит "Пионы", он немедленно заказал букет через проводника. А потом поинтересовался ее кулинарными предпочтениями и заказал вкусный ужин.

В уютной атмосфере купе, окруженная заботой Александра, Вероника открыла ему свое сердце:

"Я бы хотела больше сфокусироваться на отношениях. Во время оккупации я была одна в Херсоне, рядом мародеры и оккупанты. Сейчас самый страшный момент в жизни - война, и я одна. Мне нужна семья".

Терен был тронут искренностью Вероники. Они обсудили свои мечты о семье и детях, играли в игру "или или или", шутили и наслаждались друг другом. Совпадений в ответах было много, что приятно удивило обоих.

Вскоре между ними возникла особая нежность, и они поцеловались.

"Холостяк" признался, что ему комфортно и приятно рядом с Вероникой.

Посиделки девушек

Тем временем другие участницы шоу, очарованные красотой Карпат, заселились в купольные домики. Любуясь панорамой, они обсуждали впечатления и с интересом рассматривали два свободных стула.

"Неужели кто-то вернется?" - возникла мысль у девушек.

И тут произошло неожиданное: к ним присоединились Вероника и Терен, крепко держась за руки. Девушки были поражены, а некоторые даже возмущены такой откровенной демонстрацией симпатии. Терен предложил встретиться вечером и ушел, оставив участниц наедине с эмоциями.

"Они ехали вместе всю ночь!" - не сдерживали удивления девушки.

Затем, блогер Анастасия решила приготовить ужин на фоне гор, создавая уют для всех. Одна из девушек призналась, что не умеет готовить. Инну во время готовки случайно ужалила оса.

Когда Инна вернулась, компанию девушек уже пополнил "Холостяк".

Появление "холостяка"

Анастасия, конечно же, первая бросилась навстречу Александру. Он помог девушкам приготовить шашлык.

Терен признался, что имеет кулинарное образование, но работа поваром - это не его призвание. Вика, как всегда, засыпала "Холостяка" вопросами, а Терен едва успевал распределять внимание между тремя девушками.

Объединив кулинарные таланты, Анастасия, Инна, Виктория и Александр создали настоящий шедевр - ароматный шашлык. Когда, "холостяк" ушел атмосфера накалялась. Поцелуи "Холостяка" с тремя девушками вызвали возмущение и слезы. Юстина обвинила Инну во лжи и не сдерживала эмоций.

"Я не сдержалась. Это новый поток эмоций. Это было очень больно. Сбросила всю свою агрессию, боль и обиду за сложившуюся ситуацию на нее. Из всех поцелуев я выбрала жертвой Инну и напала на нее", - сказала Юстина.

Ссора между Викторией Клочко и Ксенией Щербач добавляет еще больше интриги к сюжету. Раздражение Виктории поведением Ксении, которую она считала агрессивной, вылилось в открытый конфликт.

"Хотела бы, чтобы такой Ксению увидел Терен", - отметила Виктория, чем еще больше разожгла конфликт.

В ответ Ксения на эмоциях рассказала о том, что Виктория принимает антидепрессанты и много курит, назвав это подлым поступком.

"Викусик, смотри, ты куришь 24/7, и у тебя есть зависимость, ему об этом скажи", - подстрекала Ксения.

У всех сдали нервы. Большинство девушек плакали, и была истерика.

"Он целуется с Викой, а потом целуется со мной", - возмутилась Инна.

Первое индивидуальное общение Алины

Первой на общение с "Холостяком" пошла решительная продюсерка Алина. Она подарила Александру сборник стихов "Так никто не любил" с их совместной фотографией.

"Сегодня в Алине сочетается и решительность, и застенчивость", - заметил "Холостяк".

Индивидуальное свидание с Юстиной

"Юстина - очень милая и красивая девушка. Мне нравится, что она много читает и развивается. Катание на лошадях - это ее свидание мечты", - сказал Терен.

Для студентки Юстины это был первый опыт верховой езды, и она немного волновалась, но Терен, который катался на лошадях во время реабилитации после ранения, поддерживал ее.

Во время прогулки по живописным лесам Карпат Юстина рассказала о своей жизни: одиночество с 14 лет, болезнь бабушки, первая любовь и предательство подруги.

"Возможно, у Юстины после неудачных отношений сформировалось это недоверие к мужчинам", - подумал "Холостяк".

Также Юстина рассказала, что имеет на два года младшую сестру Ярину.

"Александр - замечательный человек, для меня это важно было слышать. Я делюсь своими эмоциями с этим человеком", - призналась Юстина.

Впоследствии Александр пригласил Юстину перекусить, и она рассказала о драме, которая произошла в домике из-за поцелуев "Холостяка" с другими девушками.

"С кем-то - близкие отношения, с кем-то - не очень. Я не хотел никого обижать или делать больно, но другого пути не было", - пояснил Терен.

Посиделки девушек и новое задание

Пока Юстина с Александром были на свидании, девушки собрались на очередные посиделки. К ним пришел ведущий Григорий Решетник. Девушки рассказали ему, что Инне стало плохо из-за укуса осы. На посиделках девушки отметили тонкое чувство юмора Александра.

"В конце недели встретимся и устроим "прожарку!", - сказал Григорий.

Групповое свидание на ферме

Григорий принес конверт с приглашением от Александра на групповое свидание Анастасии и Ксении. Потом оказалось, что они очень хорошо дружат. "Холостяк" привел девушек на козью ферму.

Елизавета, которая впервые столкнулась с таким заданием, вероятно, чувствовала себя неудобно и неуклюже. Ее волнение усилилось, когда "Холостяк" предложил ей отойти для личного разговора.

Один на один с Александром, в непривычной обстановке, Лиза заметно нервничала. Это и неудивительно, ведь такие моменты на проекте всегда очень важны для развития отношений. Они помогают участникам лучше узнать друг друга, открыться и, возможно, даже сделать шаг навстречу чувствам.

"Я почувствовала искру во время первого свидания. Это не была ситуативная история!" - сказала Елизавета.

"Я сейчас не понимаю, готова ли она к отношениям со мной", - сказал Терен.

Ксения тем временем уже почти доила козу. Впоследствии Александр пообщался с Ксенией. Он согрел ей руки, и был очень романтический момент. Она рассказала, что любит детей, и готова к созданию семьи.

"Я чувствовал, что она хочет большей близости, но я не чувствовал, что я этого хочу", - сказал Терен.

Далее Терен сидел с девушками у костра. Терен акцентировал, что для него важно, чтобы его будущее половинка обладала чувством юмора.

Телефонный разговор с Инной

Затем Терен позвонил Инне и спросил, как у нее дела.

"Два дня провела под наблюдением врачей. Укус осы оказался довольно коварным. Температуру сбили, но катетер пока не сняли. Впрочем, мне уже намного лучше", - сказала Инна.

"Я для тебя подготовил небольшой подарок. Я знаю, что ты любишь собак!" - сказал Терен и подарил ей игрушку.

Волонтер Инна была в восторге от подарка.

На следующий день состоялся вечер шуток на острые темы, который назвали "прожаркой".

Кто покинул шоу "Холостяк-13" в четвертом выпуске

В четвертом выпуске шоу "Холостяк" покинула одна девушка. Проект покинула 21-летняя ди-джейка Елизавета Луцюк.

Кто остался в проекте "Холостяк 2024"

Напомним, известный певец высказался о Терене и шоу "Холостяк.

Вас также могут заинтересовать новости: