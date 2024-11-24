Девушка поделилась подробностями жизни на шоу.

Участница романтического шоу "Холостяк-13" с ветераном войны Александром "Тереном" Будько - продюсер образовательных курсов Алина Моисеенко - рассказала о правилах жизни на проекте.

Девушка отметила, что на шоу не разрешается пользоваться телефонами. Из-за этого участницы не читают новости и не смотрят видео, находясь в изоляции от всего, что происходит вокруг. По словам Алины, у нее забрали мобильный сразу перед первой церемонией роз.

"Вообще не пользовались телефонами. Никакой инсты, YouTube и телевизора в доме тоже не было. Полная изоляция и максимально присутствие в проекте. У каждой девушки есть свой редактор, которая ездит с ней на свидания и у нее есть телефон с номерами родителей и друзей. Я звонила пару раз в неделю, чтобы сказать, что со мной все хорошо. Подробности свиданий и происходящего рассказывать нам нельзя. Поэтому вы понимаете, какой это разговор", - написала участница в своем Instagram.

Видео дня

Моисеенко добавила, что понимает, почему создатели проекта установили такие правила. По ее мнению, есть вот такие важные факторы:

"Первое, чтобы не было сливов в моменте от участниц. Во-вторых, чтобы мы были максимально включены в съемку и абстрагированы от внешних жизненных процессов".

К слову, на 13 сезон проекта "Холостяк" с Александром "Тереном" Будько пришло 13 участниц. Однако сейчас, после четырех выпусков, на шоу осталось 8 девушек, которые продолжают борьбу за сердце главного героя.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяк-13" с Тереном рассказала о постановке на шоу.

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