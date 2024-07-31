Ведущий рассказал о съемках проекта

Ведущий романтического проекта "Холостяк" Григорий Решетник рассказал о закулисье нового сезона шоу. Он поделился подробностями со съемок проекта, главным героем которого стал ветеран войны Александр "Терен" Будько.

В интервью для издания "Факты" Решетник отметил, что первая вечеринка, во время которой "холостяк" знакомится с участницами, уже отснята. Он говорит, что вечер был очень красивым, но одновременно эмоциональным и сложным для некоторых участниц. Вечеринку снимали почти двое суток.

Более того, новый сезон привлекает интерес не только украинцев, но и иностранцев. Поэтому на первой вечеринке присутствовали представители зарубежных СМИ. Григорий рассказал, что во время войны съемки проекта требуют соблюдения определенных правил, но в целом структура шоу осталась неизменной.

Видео дня

"Конечно, теперь мы снимаем с учетом комендантского часа и воздушных тревог, должны придерживаться всех правил безопасности. Но не хотим отходить от планки, которую поставили с начала съемок проекта, а это 15 лет назад. Возможно, в этом сезоне не состоятся зарубежные путешествия", - отметил ведущий.

Решетник рассказал, что зрителей ждет немало сюрпризов, которых не было в предыдущих сезонах. Однако неожиданности готовятся не только для поклонников шоу, но и для самого "Терена". Однако, какие именно сюрпризы - ведущий не раскрывает.

В дополнение, он указал, что в этом году все участницы очень сильные, у каждой из них есть своя тактика завоевания сердца главного героя.

"Думаю, Александр готов, но весь масштаб увидит только в процессе. В этом и есть подлинность нашего проекта. Мы не выписываем сценарий. Любовь рождается сама по себе. А я всегда буду рядом с "холостяком" и участницами", - добавил знаменитость.

К слову, "Терен" потерял обе конечности во время выполнения боевого задания на фронте. Премьера 13-го сезона "Холостяка" ожидается осенью. Ветеран рассказывал, что он ищет украиноязычную девушку, которая понимает и принимает людей с инвалидностью.

Напомним, ранее главный герой нового "Холостяка" оказался в эпицентре взрыва в Одессе.

Вас также могут заинтересовать новости: