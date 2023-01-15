Алекс Топольский вспомнил о своих чувствах к Саше Мудрой.

Главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский вспомнил о своих чувствах к Саше Мудрой - участнице, которую он в финале отпустил домой. Как признался мужчина, у него к Саше были страстные чувства.

Топольский рассказал, что перед финальной церемонией роз прислушивался к словам своей мамы, которая пообщалась с девушками. Как добавил "холостяк", его родительнице импонировали обе участницы, но с Катей Лозовицкой та видела более перспективные отношения для своего сына.

"Маме импонировали обе девушки. Но она предположила, что с Катей большая вероятность создать долгосрочные отношения, культивируя семейные ценности. Я рад, что здесь наши мысли сошлись", - объяснил Топольский.

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Как добавил Алекс, он выбрал именно Катю Лозовицкую, потому что она, на его взгляд, больше подходит для создания семьи.

Несмотря на это, главный герой продолжает думать о девушке, которую в финале отпустил домой. Как признался Топольский, ему было сложно прощаться с Сашей Мудрой.

"Мне, безусловно, было сложно прощаться с Сашей, потому что нас объединяет невероятная история и столько всего общего. К ней тоже зарождались чувства. Но эти чувства, скорее всего, были более страстные, а не романтические", - прокомментировал бизнесмен.

"Холостяк-12": интересное о сезоне

Практически сразу после премьеры данный сезон стали активно обсуждать в прессе. Виной тому выбывшая участница Анастасия Кузьмицкая, которая пожаловалась на "адские" условия съемок, а также на провокации со стороны психологов проекта.

"Монтаж и озвучка - это потрясающая штука, благодаря которой они очень грамотно показывали то, что было задумано. А вот печально было отношение самого холостяка, отношение ведущего, отсутствие сна. Мне лично не дали поспать даже часа перед съемками… Холостяк говорил девушкам такие вещи, которые буквально травмировали их. После проекта девушкам нужна была поддержка настоящего психолога и терапия, чтобы отойти от происходящего. Но, увы, этого никто не покажет", - рассказала Кузьмицкая.

Также актриса Виктория Варлей раскритиковала редакторов шоу за то, как они искажают действительность во время монтажа.

"9 эпизод полное разочарование. СТБ увольте тех идиотов, которые монтируют проект "Холостяк"! Как можно было вырезать мой спор с Гришей, и подать мое возмущение как обиду на девочку Катю… Как можно было вырезать, что я рассказывала о семье и детях? И реальные причины, почему я ушла, это не вошло в монтаж, потому что, как это так, что уже третья девушка уходит по собственному желанию", - написала в своем блоге Варлей.

Напомним, участницы "Холостяка" раскритиковали кольцо, которое Топольский подарил победительнице.

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