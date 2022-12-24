Актриса назвала несколько реальных причин, по которым покинула проект.

В девятом выпуске романтического реалити "Холостяк" проект покинула одна девушка. Главный герой Алекс Топольский отправил домой актрису Викторию Варлей.

В своем видеообращении перед церемонией роз девушка усомнилась в том, что Алекс ее понимает. Впрочем, это уже не первый раз, когда Варлей пыталась выяснить отношения с "холостяком". Поэтому он решил расстаться с ней и добавил, что не до конца уверен в ее искренности.

После девятого эфира Варлей отреагировала на своей вылет из шоу. На своей странице в Instagram она написала гневный пост.

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"9 эпизод полное разочарование. СТБ увольте тех идиотов, которые монтируют проект "Холостяк"! Как можно было вырезать мой спор с Гришей, и подать мое возмущение как обиду на девочку Катю… Как можно было вырезать, что я рассказывала о семье и детях? И реальные причины, почему я ушла, это не вошло в монтаж, потому что, как это так, что уже третья девушка уходит по собственному желанию", - начала рассказ Варлей.

Она назвала три причины, по которым решила покинуть шоу. Во-первых, она не видела в Алексе мужчину, с которым может построить серьезные отношения, так как, по ее мнению, он не готов к построению семьи. Во-вторых,учитывая первый пункт, она хотела попасть в Майами к Рождеству, до 25 декабря. И, в-третьих, как сказала Варлей, ей нужно было попасть к косметологу.

"Пересмотрев 9 эпизод, я четко поняла, что я слишком крута для этого проекта. Вы меня вообще не раскрыли и не разгадали, это как метать бисер перед свиньями", - добавила девушка.

Ранее УНИАН рассказал, как прошел 9 выпуск "Холостяка" и кто покинул шоу.

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