13 января в эфир вышел финал романтического проекта. Главный герой выбрал Катю Лозовицкую. Ей он подарил кольцо.

Участники шоу "Холостяк-12", которые не дошли до финала, раскритиковали главного героя Алекса Топольского за слишком скромное кольцо для победительницы проекта Кати Лозовицкой.

Так, Юлия Кучеренко и Саша Погорелова в Instagram заявили, что в украшении слишком маленький бриллиант.

"Мы реально в шоке. А чего? Мы считаем, что очень маленький камешек на кольце. Для Кати, мне кажется, нужен большой камень", - сказала Саша Погорелова.

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Отметим, что после завершения проекта Катя Лозовицкая, Юлия Кучеренко и Саша Погорелова стали близкими подругами. Они часто появляются друг у друга в блогах и проводят много времени вместе.

Победительница "Холостяк-12": что известно

До финала романтического шоу дошли две участницы - Саша Мудрая и Катя Лозовицкая. Алекс Топольский сделал выбор в пользу Кати. 20 января на пост-шоу станет известно, сложились ли отношения Алекса и Кати после завершения съемок.

Напомним, участница "Холостяка-12" рассказала о близости с Топольским.

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