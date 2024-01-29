Она является одной из стран-основательниц.

В этом году Евровидение не перестает удивлять новостями. После того, как стало известно, что впервые в конкурсе будут участвовать Карибы, далее сообщили об еще одном новом участнике. Им стал Люксембург, который будет соревноваться в песенном конкурсе впервые за последний 31 год. Об этом сообщается на официальном сайте Евровидение.

Представлять Люксембург будет певица TALI с композицией "Fighter". Известно, что девушке 23 года, она занимается пением, а также преподает музыку. Ранее имела опыт в актерстве: снялась в короткометражном фильме и играла в театре.

Напомним, что Люксембург является одной из семи стран-основательниц Евровидения. Он дебютировал в 1956 году и одержал 5 побед за всю историю. Страна прекратила участие в конкурсе после 1993 года, что было связано с серией неудачных выступлений в 80-х и начале 90-х годов. Однако в этом году Люксембург снова хочет побороться за первое место.

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Кстати, Евровидение-2024 состоится в мае в Швеции в городе Мальме. Два полуфинала пройдут 7 и 9 числа, а гранд-финал можно будет посмотреть 11 мая.

Интересно, что ранее Румыния официально отказалась от Евровидения. Вся проблема в том, что у страны сейчас финансовые трудности, из-за которых она не может позволить себе участвовать в столь масштабном конкурсе.

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